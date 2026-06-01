Шахрай-банкір ошукав жінку на майже 47 тисяч

До Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька одного із селищ району, яка стала жертвою телефонних шахраїв.

Як повідомила потерпіла, 1983 року народження, їй зателефонував невідомий чоловік і представився співробітником служби безпеки банку. Під час розмови він переконав жінку, що її рахунок нібито перебуває під загрозою стороннього втручання та потребує термінового захисту.

Діючи за вказівками псевдопрацівника банку, жінка самостійно переказала кошти на рахунок, який назвав співрозмовник. У результаті вона втратила 46 975 гривень 20 копійок.

За фактом шахрайства правоохоронці проводять перевірку та встановлюють особу зловмисника.

Ольга СЕНЬКІВ