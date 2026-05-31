На щиті повертається захисник із Лановеччини Максим Савчук

Лановецька громада у скорботі через важку втрату. Підтвердилася загибель 35-річного військовослужбовця Максима Савчука, жителя села Білозірка.

Герой захищав Україну та до останнього виконував бойові завдання на фронті.

Максим Савчук служив солдатом та старшим оператором протитанкових ракетних комплексів.

Із квітня 2026 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Івот на Сумщині.

Рідні, друзі та побратими не втрачали надії на його повернення, однак підтвердилася найболючіша звістка.

Загинув під час виконання бойового завдання

Як стало відомо, захисник загинув унаслідок удару FPV-дрона по автомобілю під час виконання бойового завдання.

Максиму Савчуку було лише 35 років.

Він віддав своє життя за свободу, незалежність та майбутнє України.

Громада висловлює співчуття

У Лановецькій громаді висловлюють щирі співчуття родині, близьким, друзям та побратимам полеглого воїна.

🕯️ Вічна пам’ять і слава Герою України.