Кабмін змінив правила бронювання працівників: що передбачає постанова?

Після тижня очікування та обговорення проєктних змін Уряд нарешті оприлюднив остаточну редакцію постанови, яка вносить зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. 1 червня 2026 року на Урядовому порталі з’явився повний текст змін до постанови КМУ №76.

22 травня 2026 року у Мінекономіки заявили про ухвалене рішення Кабміну щодо змін у бронюванні працівників та нові правила для критичних підприємств. Впродовж тижня ми розповідали про них, спираючись на проєкт постанови.

І лише вчора – 01.06.2026 – нарешті повний текст змін до постанови КМУ від 27.01.2023 №76 оприлюднено на Урядовому порталі.

Нижче наводимо текст постанови КМУ від 30.05.2026 №692 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» (далі – Постанова №692).

Одним із ключових нововведень стало підвищення вимог до рівня оплати праці.

Відтепер для підприємств, які претендують на статус критично важливих, працівники повинні отримувати не менше 25 941 гривні зарплати.

Саме цей критерій стане одним із визначальних під час підтвердження права на бронювання персоналу.

Малі та середні підприємства можуть опинитися під тиском

Нові вимоги найбільше зачеплять малий та середній бізнес, особливо у регіонах із традиційно нижчим рівнем заробітних плат.

Представники бізнес-середовища вже висловлюють занепокоєння, зазначаючи, що для частини компаній виконання оновлених критеріїв може виявитися фінансово складним або навіть недосяжним.

Уряд проведе повторний аудит підприємств

Ще одна важлива зміна — масштабна повторна перевірка підприємств, які мають статус критично важливих.

Під час аудиту перевірятимуть відповідність оновленим вимогам. Якщо підприємство не підтвердить необхідні критерії, воно:

втратить статус критично важливого;

більше не зможе бронювати військовозобов’язаних працівників.

Нововведення стосуються і сумісників

Зміни торкнулися також працівників, які працюють за сумісництвом.

Тепер військовозобов’язаних із відстрочкою враховуватимуть у квоті лише за одним основним місцем роботи.

Перевірки планують завершити до осені

Повторний аудит підприємств уряд планує завершити до 1 вересня 2026 року.

Саме після цього стане зрозуміло, які компанії збережуть право на бронювання персоналу за новими правилами.