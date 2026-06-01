Після перемоги ПСЖ у Франції затримали майже 900 учасників заворушень

Святкування перемоги французького футбольного клубу «ПСЖ» у Лізі чемпіонів завершилося масштабними заворушеннями та сотнями затримань по всій Франції.

За офіційними даними, кількість затриманих наблизилася до 900 осіб.

Про ситуацію вранці повідомив міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс, слова якого цитує Le Figaro.

За його інформацією, після масових безладів правоохоронці затримали 890 людей.

Міністр зазначив, що це на 45% більше, ніж під час аналогічних заворушень у 2025 році, коли перемога ПСЖ також супроводжувалася вуличним насильством.

«Ми знали, що ця подія спричинить заворушення, тому вжили надзвичайних заходів із жорсткими вказівками», – заявив Лоран Нуньєс.

Поранені правоохоронці та мародерство

За словами глави французького МВС, під час забезпечення правопорядку постраждали 178 поліцейських та жандармів.

Нуньєс пояснив, що повністю запобігти безладам складно через діяльність організованих груп, які використовують масові святкування для погромів, мародерства, крадіжок, нападів та актів вандалізму.

Міністр також наголосив, що велика кількість затриманих свідчить про активну роботу сил безпеки.

«Якщо було затримано стільки людей, це означає, що робота була виконана добре», – заявив він.

Сотні людей залишаються під вартою

Станом на ранок у Парижі під вартою залишаються 260 осіб.

Їх підозрюють у насильстві щодо правоохоронців, крадіжках, вандалізмі та участі у групах з метою вчинення правопорушень.

Французька влада продовжує розслідування обставин нічних заворушень.

Нагадаємо: «Арсенал» сьомий раз програв фінал єврокубка після поразки від «ПСЖ»