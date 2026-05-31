На Тернопільщині чоловік розмалював могилу покійної жінки: суд виніс вирок

На Тернопільщині суд розглянув справу про наругу над могилою на території Заліщицької громади. Обвинуваченим виявився житель Чортківського району, який через давній конфлікт із місцевою родиною спаплюжив надмогильний пам’ятник покійної жінки.

Заліщицький районний суд затвердив угоду про примирення та призначив чоловікові покарання.

Подія трапилася 28 березня 2026 року на православній частині кладовища у селі Дуплиська Заліщицької громади.

За матеріалами слідства, чоловік прийшов на цвинтар із банкою жовтої фарби та малярним пензлем і наніс образливі написи на надмогильний пам’ятник місцевої жительки.

Мотивом вчинку, за даними правоохоронців, стали давні особисті неприязні стосунки з родиною покійної.

Наступного дня понівечений меморіал виявила донька померлої та звернулася до поліції.

Зловмисника встановили за слідами та відео

Правоохоронці задокументували наслідки правопорушення, вилучили записи з камер спостереження та провели необхідні експертизи.

Під час огляду слідчі виявили та зафіксували сліди пальців рук, що допомогло оперативно встановити особу причетного.

Суд врахував каяття та позицію потерпілої

Під час судового розгляду чоловік повністю визнав провину, розкаявся та попросив вибачення у доньки покійної.

Потерпіла сторона погодилася на примирення, заявила про відсутність матеріальних претензій та попросила не призначати суворого покарання.

Суд також врахував, що обвинувачений:

раніше не судимий;

позитивно характеризується;

є інвалідом III групи ;

; офіційно не працює.

Яке покарання призначив суд

Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 297 КК України — наруга над могилою.

Суд призначив йому один рік пробаційного нагляду.

Упродовж цього терміну засуджений повинен:

регулярно з’являтися до органів пробації;

повідомляти про зміну місця проживання чи роботи;

не виїжджати за межі України без дозволу.

Окрім цього, чоловік має відшкодувати державі 4332 гривні 24 копійки за проведення судової дактилоскопічної експертизи.

Малярний пензель, який використали для вчинення правопорушення, суд постановив знищити.