Землі «Укроборонпрому» на 15 мільйонів опинилися у приватних руках: держреєстратору з Тернопільщини оголосили підозру

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрила ймовірну незаконну схему відчуження земель оборонного призначення. У справі фігурує державний реєстратор Монастириської міської ради Тернопільської області, якому вже повідомили про підозру.

За даними досудового розслідування, яке здійснюється під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, посадовець міг діяти в інтересах двох приватних підприємств.

Правоохоронці встановили, що у лютому 2022 року держреєстратор, ймовірно зловживаючи службовими повноваженнями, зареєстрував за комерційними структурами право власності на об’єкти незавершеного будівництва, розташовані на території стратегічного підприємства, яке входить до структури АТ «Укроборонпром».

Держава могла втратити контроль над 1,4 гектара землі

Унаслідок таких дій, за інформацією слідства, держава втратила контроль над земельними ділянками загальною площею близько 1,4 гектара.

Попередньо експерти оцінили ринкову вартість цих земель у понад 15 мільйонів гривень.

Посадовцю оголосили підозру

Слідчі ДБР повідомили державному реєстратору про підозру за:

ч. 1 ст. 362 КК України ;

; ч. 3 ст. 362 КК України.

Йдеться про несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп’ютерних системах або мережах, вчинені особою, що має право доступу до неї.

Триває розслідування

Наразі правоохоронці встановлюють можливих спільників та вживають заходів для:

скасування неправомірної реєстрації;

повернення земель оборонного призначення у державну власність;

повного з’ясування обставин справи.

Водночас у правоохоронних органах наголошують: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено у законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.