Юні збаражани стали призерами чемпіонату Тернопільщини з водного туризму

Юні спортсмени зі Збаража успішно виступили на VІІ чемпіонаті Тернопільської області серед юнаків та юнок зі спортивного туризму (техніки водного туризму) та вибороли призові місця.

Змагання проходили 28–30 травня на річці Стрипа поблизу села Скоморохи Чортківського району на території туристичної бази «Над Стрипою».

Цьогорічний чемпіонат був присвячений 35-річчю від дня народження Сергія Коновала — загиблого військовослужбовця, учасника російсько-української війни та Героя України.

Учасники демонстрували майстерність на двох дистанціях:

🚣 «Спринт»

🚣 «Слалом»

Командні старти відбувалися у класах суден:

каяк двомісний ;

; катамаран двомісний.

Змагання проводили у трьох номінаціях та двох вікових групах.

Призові місця вибороли команди зі Збаража

Гідно представили громаду вихованці місцевих навчальних закладів.

🏅 Молодша вікова група

Команда Будинку дитячо-юнацької творчості у загальному заліку здобула друге місце.

Тренерка команди — Софія Кріль.

🏆 Старша вікова група

Команда Збаразького ліцею №2 ім. Івана Франка стала володарем першого та другого місць у загальному заліку.

Тренери — Олександр Лобас та Володимир Панчишин.

Успішний виступ юних спортсменів вкотре підтвердив високий рівень підготовки збаразької молоді та розвиток спортивного туризму у громаді.

👏 Вітаємо учасників і наставників із вагомими досягненнями та бажаємо нових перемог!