На Зборівщині заростає травою місцевий стадіон: у мережі обговорюють занедбаний спортмайданчик

У селі Млинівці на Зборівщині місцевий стадіон опинився у центрі обговорень через занедбаний стан. Світлини спортивного об’єкта, який заріс високою травою, оприлюднив у соцмережі місцевий житель Борис Яхтин.

У своєму дописі чоловік звернув увагу на стан території та згадав історію, яку, за його словами, розповідали мешканці села.

«Ось так виглядає стадіон в Млинівцях, який пафосно відкривали. Чув таку історію, що місцева молодь одного року вирішила його покосити власними силами і напоролась на критику і погрози поліцією від місцевих можновладців. Що скажете? Може хтось знає детальніше?» — написав Борис Яхтин.

Публікація викликала дискусію серед користувачів соцмереж щодо стану спортивної інфраструктури та її утримання.

Причини занедбаного стану наразі невідомі

Чому стадіон не косять та чи справді існували заборони на самостійне впорядкування території місцевими жителями, наразі офіційно не повідомляється.

Відповідних коментарів від представників місцевої влади або балансоутримувача спортивного об’єкта поки немає.

Мешканці сподіваються, що ситуація приверне увагу відповідальних структур і стадіон знову стане придатним для занять спортом та дозвілля молоді.

Анастасія СОКОЛИК