Тріумф юних футболістів: у Козовій визначили переможців Дитячо-юнацької футбольної ліги

На центральному стадіоні селища Козова відбулися фінальні матчі Дитячо-юнацької футбольної ліги Козівщини. У змаганнях взяли участь учні сьомих та молодших класів місцевих навчальних закладів.

Турнір проходив у два кола, а фінальні поєдинки визначили переможців та найкращих гравців сезону.

За підсумками футбольних баталій призові місця розподілилися так:

🥇 1 місце — Козівський ліцей №1

🥈 2 місце — Козівський ліцей №2

🥉 3 місце — Козівський ліцей імені В. Герети

Юні спортсмени продемонстрували командну гру, спортивний характер та прагнення до перемоги.

Найкращі гравці сезону

Окрім командних нагород, організатори відзначили й індивідуальні досягнення учасників.

🏆 Найкращий гравець Ліги — Артем Гніздюх

(Козівський ліцей №1)

🧤 Найкращий воротар турніру — Олександр Стефанів

(Козівський ліцей №2)

Переможців нагородили кубками та медалями

Від імені селищного голови Сергія Добалюка учасників та призерів турніру привітав і нагородив перший заступник голови громади Вадим Щеглов.

Команди-призери отримали:

пам’ятні кубки та медалі ;

; лідери команд — спеціальні спортивні статуетки ;

; усі учасники — медалі за участь у Дитячо-юнацькій футбольній лізі.

Турнір вкотре підтвердив, що на Козівщині зростає талановита та перспективна футбольна молодь.