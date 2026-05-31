Тріумф юних футболістів: у Козовій визначили переможців Дитячо-юнацької футбольної ліги

На центральному стадіоні селища Козова відбулися фінальні матчі Дитячо-юнацької футбольної ліги Козівщини. У змаганнях взяли участь учні сьомих та молодших класів місцевих навчальних закладів.
Турнір проходив у два кола, а фінальні поєдинки визначили переможців та найкращих гравців сезону.
За підсумками футбольних баталій призові місця розподілилися так:
🥇 1 місце — Козівський ліцей №1
🥈 2 місце — Козівський ліцей №2
🥉 3 місце — Козівський ліцей імені В. Герети
Юні спортсмени продемонстрували командну гру, спортивний характер та прагнення до перемоги.
Окрім командних нагород, організатори відзначили й індивідуальні досягнення учасників.
🏆 Найкращий гравець Ліги — Артем Гніздюх
(Козівський ліцей №1)
🧤 Найкращий воротар турніру — Олександр Стефанів
(Козівський ліцей №2)
Від імені селищного голови Сергія Добалюка учасників та призерів турніру привітав і нагородив перший заступник голови громади Вадим Щеглов.
Команди-призери отримали:
Турнір вкотре підтвердив, що на Козівщині зростає талановита та перспективна футбольна молодь.