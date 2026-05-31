Триває підготовка до Міжнародного фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини»

В урочищі Бичова поблизу м. Монастириська відбулося виїзне засідання організаційного комітету з підготовки та проведення ХХV Міжнародного фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини».

Засідання провела заступник начальника обласної військової адміністрації Наталія Масник.

Учасники робочої зустрічі обговорили організаційні питання проведення фестивальних заходів, координацію роботи відповідальних служб, підготовку локацій та забезпечення належних умов для гостей і учасників події.

Згідно з ухваленими дорученнями, 15 серпня 2026 року на території урочища Бичова відбудеться запалювання ювілейної «Ватри Єднання», благодійні концерти аматорських художніх колективів області з лемківським репертуаром, а також аукціон виробів майстрів народних художніх промислів.

Нагадаємо, що фестиваль «Дзвони Лемківщини» вже багато років є важливою подією для збереження історичної пам’яті, популяризації лемківської культури, традицій та духовної спадщини українського народу.