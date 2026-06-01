На Кременеччині закликають врятувати унікальне болото з червонокнижними рослинами

Унікальна природна перлина потребує захисту

01.06.2026

Яровий Роман

119

Новини, Суспільство

У селі Білокриниця на Кременеччині місцеві жителі б’ють на сполох через стан унікального природного об’єкта — болота, де ростуть рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України.

Ця природна територія має особливе екологічне значення та є домівкою для багатьох цінних видів флори.

Болото у Білокриниці виконує важливі природні функції:

  • очищує воду;
  • впливає на місцевий клімат;
  • підтримує природний баланс екосистем;
  • є середовищем існування рідкісних рослин і тварин.

За словами місцевих мешканців, частину видів, які ростуть тут, не можна зустріти більше ніде на території області.

Однак нині природна пам’ятка перебуває у занедбаному стані.

Болото заростає та потерпає від сміття

Про проблему у соцмережах повідомила жителька Білокриниці Наталя Чугалінська.

За її словами, територія поступово заростає чагарниками, а також страждає від людської недбалості — сміття та випалювання сухої рослинності.

«Отаку перлину, місце сили має Білокриниця! І уявіть собі, це місце потребує захисту. Від кого б ви думали? Від людей! Купи сміття і спалена трава! Може спробуємо захистити і розчистити це місце? Може у вівторок? На третій день Зелених свят?» — написала Наталя Чугалінська.

Мешканців закликають долучитися

Місцеві активісти пропонують об’єднатися та провести розчищення й прибирання території, щоб зберегти унікальну природну локацію для майбутніх поколінь.

Поки що інформації про офіційне проведення екологічної акції або участь органів влади не оприлюднювали.

