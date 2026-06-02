Енергоефективність змалечку: у Чорткові нагородили переможців Днів сталої енергії

Діти та освітяни стали найактивнішими учасниками

02.06.2026

Яровий Роман

У Чортківській громаді завершилися заходи, приурочені до Днів сталої енергії. Найактивніші учасники екологічних та енергоощадних ініціатив отримали відзнаки та подарунки від міжнародних партнерів — Угоди мерів («Covenant of Mayors – East»).

Про підсумки акції повідомили у Чортківській міській раді.

Організатори відзначили, що цьогорічні Дні сталої енергії пройшли яскраво та результативно, а найбільшу активність і креативність продемонстрували саме діти та освітні колективи.

За підсумками екологічного марафону переможцями стали:

🏆 заклад дошкільної освіти №1;
🏆 заклад дошкільної освіти №6;
🏆 заклад дошкільної освіти №7;
🏆 Публічна бібліотека Чортківської міської ради.

Переможці отримали тематичні подарунки

За активну участь у популяризації екологічних ідей та енергоефективності заклади отримали корисні та пізнавальні подарунки.

Серед них:

  • яскраві наліпки;
  • розмальовки;
  • набори олівців;
  • брендовані брелоки;
  • настільна карткова гра «Врятуй планету».

У громаді подякували організаторам та партнерам

Чортківська міська рада висловила вдячність усім, хто долучився до організації та проведення заходів.

За внесок у розвиток екоініціатив та просвітницьку роботу подякували:

  • Олександру Степаненку;
  • колективу Публічної бібліотеки та Ірині Брунді;
  • Культурно-інтеграційному центру Чорткова та Ірині Журбі.

Окремо відзначили підтримку комунальних служб і партнерів, серед яких:

  • КП «Чортків водоканал»;
  • КП «Парковий культурно-спортивний комплекс»;
  • Туристично-інформаційний центр Чорткова.

У громаді переконані: формування культури ощадливого використання ресурсів та відповідального ставлення до довкілля варто починати змалку.

