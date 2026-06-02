Енергоефективність змалечку: у Чорткові нагородили переможців Днів сталої енергії

У Чортківській громаді завершилися заходи, приурочені до Днів сталої енергії. Найактивніші учасники екологічних та енергоощадних ініціатив отримали відзнаки та подарунки від міжнародних партнерів — Угоди мерів («Covenant of Mayors – East»).

Про підсумки акції повідомили у Чортківській міській раді.

Організатори відзначили, що цьогорічні Дні сталої енергії пройшли яскраво та результативно, а найбільшу активність і креативність продемонстрували саме діти та освітні колективи.

За підсумками екологічного марафону переможцями стали:

🏆 заклад дошкільної освіти №1;

🏆 заклад дошкільної освіти №6;

🏆 заклад дошкільної освіти №7;

🏆 Публічна бібліотека Чортківської міської ради.

Переможці отримали тематичні подарунки

За активну участь у популяризації екологічних ідей та енергоефективності заклади отримали корисні та пізнавальні подарунки.

Серед них:

яскраві наліпки;

розмальовки;

набори олівців;

брендовані брелоки;

настільна карткова гра «Врятуй планету».

У громаді подякували організаторам та партнерам

Чортківська міська рада висловила вдячність усім, хто долучився до організації та проведення заходів.

За внесок у розвиток екоініціатив та просвітницьку роботу подякували:

Олександру Степаненку ;

; колективу Публічної бібліотеки та Ірині Брунді ;

та ; Культурно-інтеграційному центру Чорткова та Ірині Журбі.

Окремо відзначили підтримку комунальних служб і партнерів, серед яких:

КП «Чортків водоканал» ;

; КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» ;

; Туристично-інформаційний центр Чорткова.

У громаді переконані: формування культури ощадливого використання ресурсів та відповідального ставлення до довкілля варто починати змалку.