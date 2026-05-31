Книга «Душі Бишківської мотиви» мандрує Тернопіллям…

Травневим теплом і тихою сонячною ласкою зустріла старовинна Теребовля Зіновія Гірняка – краєзнавця, режисера, фольклориста, діяча культури, колишнього випускника Теребовлянського культурно-освітнього училища (нині – Теребовлянського фахового коледжу культури та мистецтв), який завітав у свою alma-mater з презентацією книги «Душі Бишківської мотиви…».

Книга відкриває маловідомі сторінки історії нашого краю, розповідає про славетну історія життя та боротьби села Бишки на Козівщині, його глибоку духовність, пов’язану з греко-католицькою церквою, національно-патріотичні здвиги уродженців краю, коли Бишки були столицею воюючої України 1943-1945 років, історію розташування Головного штабу ОУН й УПА під керівництвом генерал-хорунжого Романа Шухевича, про діяльність українського підпілля, про людей, які стали частиною визвольної боротьби та зберегли національний дух для майбутніх поколінь.

У книзі зібрано сто унікальних пісень з нотами, народні традиції, вертепну драму, більше 400 діалектизмів та говірок, якими користувалися жителі села, понад 30 страв народної кухні…

Книга містить списки загиблих борців, більше 30 світлин пам’ятників і пам’ятних знаків, перелік 1283 творчих колективів і окремих виконавців, які брали участь в урочистих заходах військово-патріотичного виховання у с. Бишки, зокрема духовий оркестр «Княжі сурми» та «Мажоретки» Теребовлянського фахового коледжу культури та мистецтв, 122 осіб, які надали благодійну допомогу для соціально-культурного розвитку села.

В обговоренні видання взяли участь Володимир Барна – редактор книги, поет, письменник, голова Спілки слов’янських письменників України, Олена Ткачук – в.о. директора Теребовлянського фахового коледжу культури та мистецтв і автор Зіновій Гірняк.

Художнім доповненням презентації стали виступи Андрія Лихолата та Оксани Гуньки – вчителів Куропатницького ліцею, уродженців села Бишки, які виконали патріотичні пісні, що увійшли до збірки.

Шоста презентація книги Зіновія Гірняка «Душі Бишківської мотиви» відбулася у Теребовлянському фаховому коледжі культури та мистецтв 20 травня в рамках відзначення Дня Героїв – лицарів українського духу: козаків, Січових стрільців, воїнів УПА, Героїв Небесної Сотні та сучасних захисників України, серед них – 14 випускників коледжу, які віддали життя за Україну в російсько-українській війні.

Виручені кошти за книги, 54500 грн та 50 злотих, які були зібрані на попередніх благодійних презентаціях-концертах у Тернопільській обласній філармонії, Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці, Бережанському краєзнавчому музеї, центральній міській бібліотеці м. Тернополя, Теребовлянському фаховому коледжі культури та мистецтв, передали на підтримку Збройних сил України.

Галина РОМАНСЬКА, методистка навчально-методичного кабінету