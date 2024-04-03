Жителька Теребовлі заборгувала понад 165 тисяч кредиту через дзвінок шахрая

До співробітників відділення поліції №3 у Теребовлі звернулася місцева жителька із заявою про шахрайство, жертвою якого вона стала. Через дзвінок шахрая і власну необачність потерпіла втратила понад 165 тисяч гривень.

Зі слів заявниці, їй зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що він з компанії мобільного оператора і начебто отримав заявку на зміну тарифного плану. Жінка заперечила, що надсилала будь які звернення, проте дозвонювач запевнив, що на телефоні потрібно ввести продиктовану ним комбінацію. Не подумавши, чим може обернутися виконання вказівок незавідомого, жінка зробила, як їй веліли.

Поліцейські з’ясували: дії потерпілої призвели до того, що невідомі отримали доступ до всіх даних, які містилися в телефоні заявниці, в тому числі, до онлайн банкінгу. Шахраї збільшили кредитний ліміт і всі кошти, а це майже 165 тисяч гривень, декількома трансакціями перекинули на інші банківські рахунки.

Аби не потрапити у подібну ситуацію, поліцейські радять не довіряти невідомим особам, ким би вони не представлялися і які б послуги не пропонували. Не вводіть на телефонах комбінацій, продиктованих незнайомими вам людьми.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу.