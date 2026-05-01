На Бучаччині зафіксували спалах кору серед дітей

Про це повідомили у Бучацькому відділі центру контролю та профілактики хвороб.

У громаді оголосили надзвичайну ситуацію

30 квітня відбулося засідання комісії ТЕБ та НС. За його результатами в громаді оголосили надзвичайну ситуацію.

Також затвердили план дій для локалізації захворювання.

Які заходи вже вживають

Медики розпочали подвірні обходи у селі Стінка. Вони виявляють контактних осіб та проводять роз’яснювальну роботу.

У селах Стінка та Космирин тимчасово обмежили масові заходи.

Медики наголошують на вакцинації

Фахівці підкреслюють. Єдиний ефективний захист від кору — щеплення.

Ситуація перебуває під постійним контролем епідеміологів.