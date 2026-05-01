На Бучаччині зафіксували спалах кору серед дітей

Про це повідомили у Бучацькому відділі центру контролю та профілактики хвороб.
30 квітня відбулося засідання комісії ТЕБ та НС. За його результатами в громаді оголосили надзвичайну ситуацію.
Також затвердили план дій для локалізації захворювання.
Медики розпочали подвірні обходи у селі Стінка. Вони виявляють контактних осіб та проводять роз’яснювальну роботу.
У селах Стінка та Космирин тимчасово обмежили масові заходи.
Фахівці підкреслюють. Єдиний ефективний захист від кору — щеплення.
Ситуація перебуває під постійним контролем епідеміологів.