01.05.2026

На Бучаччині зафіксували спалах кору серед дітей

У селі Стінка Золотопотіцької громади зафіксували спалах кору. Інфекцію виявили у трьох дітей віком 10 місяців, 2 та 3 роки.

01.05.2026

Яровий Роман

Новини, Здоров`я

Про це повідомили у Бучацькому відділі центру контролю та профілактики хвороб.

У громаді оголосили надзвичайну ситуацію

30 квітня відбулося засідання комісії ТЕБ та НС. За його результатами в громаді оголосили надзвичайну ситуацію.

Також затвердили план дій для локалізації захворювання.

Які заходи вже вживають

Медики розпочали подвірні обходи у селі Стінка. Вони виявляють контактних осіб та проводять роз’яснювальну роботу.

У селах Стінка та Космирин тимчасово обмежили масові заходи.

Медики наголошують на вакцинації

Фахівці підкреслюють. Єдиний ефективний захист від кору — щеплення.

Ситуація перебуває під постійним контролем епідеміологів.

Теги: захворювання, Бучаччина, кір

