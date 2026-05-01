До Бучача привезуть чудотворну Підгорецьку ікону Божої Матері

Святиня перебуватиме тут упродовж усього травня.
Підгорецька ікона відома ще з XVII століття. Перші згадки про неї датують 1699 роком.
Спочатку образ знаходився у селі Голубиця. Згодом його перенесли до Підгорецького монастиря.
За переказами, ікона прославилася чудесами. У 1692 році вона плакала сльозами, а свічки перед нею запалювалися самі.
У 1754 році святиню офіційно визнали. Апостольська Столиця дозволила її коронацію.
Урочиста зустріч ікони запланована на 1 травня на подвір’ї монастиря.
Програма:
17:00 — зустріч святині
17:20 — молитва на вервиці
18:00 — Божественна Літургія
18:45 — молебень та мирування
Ікона перебуватиме у Бучачі до 31 травня.
Упродовж цього часу віряни зможуть прийти до храму. Помолитися. Подякувати. Попросити про допомогу.
Це нагода для тих, хто шукає духовної підтримки та розради.