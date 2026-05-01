До Бучача привезуть чудотворну Підгорецьку ікону Божої Матері

Святиня перебуватиме тут упродовж усього травня.

Ікона з багатовіковою історією

Підгорецька ікона відома ще з XVII століття. Перші згадки про неї датують 1699 роком.

Спочатку образ знаходився у селі Голубиця. Згодом його перенесли до Підгорецького монастиря.

За переказами, ікона прославилася чудесами. У 1692 році вона плакала сльозами, а свічки перед нею запалювалися самі.

У 1754 році святиню офіційно визнали. Апостольська Столиця дозволила її коронацію.

Коли відбудеться зустріч

Урочиста зустріч ікони запланована на 1 травня на подвір’ї монастиря.

Програма:

17:00 — зустріч святині

17:20 — молитва на вервиці

18:00 — Божественна Літургія

18:45 — молебень та мирування

Можливість для паломників

Ікона перебуватиме у Бучачі до 31 травня.

Упродовж цього часу віряни зможуть прийти до храму. Помолитися. Подякувати. Попросити про допомогу.

Це нагода для тих, хто шукає духовної підтримки та розради.