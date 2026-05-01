До Бучача привезуть чудотворну Підгорецьку ікону Божої Матері

Бучач готується до важливої духовної події. До монастиря отців Василіян прибуде Підгорецька чудотворна ікона Божої Матері.

01.05.2026

Яровий Роман

69

Новини, Духовне

Святиня перебуватиме тут упродовж усього травня.

Ікона з багатовіковою історією

Підгорецька ікона відома ще з XVII століття. Перші згадки про неї датують 1699 роком.

Спочатку образ знаходився у селі Голубиця. Згодом його перенесли до Підгорецького монастиря.

За переказами, ікона прославилася чудесами. У 1692 році вона плакала сльозами, а свічки перед нею запалювалися самі.

У 1754 році святиню офіційно визнали. Апостольська Столиця дозволила її коронацію.

Коли відбудеться зустріч

Урочиста зустріч ікони запланована на 1 травня на подвір’ї монастиря.

Програма:

17:00 — зустріч святині
17:20 — молитва на вервиці
18:00 — Божественна Літургія
18:45 — молебень та мирування

Можливість для паломників

Ікона перебуватиме у Бучачі до 31 травня.

Упродовж цього часу віряни зможуть прийти до храму. Помолитися. Подякувати. Попросити про допомогу.

Це нагода для тих, хто шукає духовної підтримки та розради.

