Чи потішить нас травень теплом?

Х Х Х
Каштанчик – свічечками,
Кульбабка – ліхтарями
Присвічують,
Щоб травень святкував.
А він, наш кучерявий,
Зростив розкішні трави,
Ще й квіти
Поміж них порозкидав.
Ну, як тут не присвітиш?
Квітки збирають діти,
Вінки сплітають,
дякують йому.
Голівоньки квітчають
І пісеньки співають,
Звеличуючи
Радісно весну.
Т. Полубко
Ми всі уже втомилися від холодної весни і сподіваємося, що травень нас потішить теплом. Хоча синоптики передбачають, що травень буде холодніший, ніж зазвичай.
Як повідомляє Український гідрометцентр, середня місячна температура передбачається 12 – 15°С (у гірських районах Карпат та Криму – 9 – 12°С), що на 1,5 °С нижче за норму.
Щодо опадів, то у Тернопільській області їх випаде 88 – 138 мм, що є в межах норми (80 – 120%).
Одне добре, що місяць мине без значних кліматичних аномалій.
Згідно з багаторічними спостереженнями, середня місячна температура повітря у травні коливається в межах +13 – +17°С, а в гірських районах +7 – +12°С. Абсолютний мінімум температури становить від -0,5 до -9,5°С. Абсолютний максимум сягав +29,5 – +39,0°С.
Синоптики також зазначають, що стійкий перехід середньої добової температури повітря через +15 градусів у бік її підвищення є кліматичним показником початку літа та відбувається в країні переважно в другій декаді травня.