Чи потішить нас травень теплом?

Х Х Х

Каштанчик – свічечками,

Кульбабка – ліхтарями

Присвічують,

Щоб травень святкував.

А він, наш кучерявий,

Зростив розкішні трави,

Ще й квіти

Поміж них порозкидав.

Ну, як тут не присвітиш?

Квітки збирають діти,

Вінки сплітають,

дякують йому.

Голівоньки квітчають

І пісеньки співають,

Звеличуючи

Радісно весну.

Т. Полубко

Ми всі уже втомилися від холодної весни і сподіваємося, що травень нас потішить теплом. Хоча синоптики передбачають, що травень буде холодніший, ніж зазвичай.

Як повідомляє Український гідрометцентр, середня місячна температура передбачається 12 – 15°С (у гірських районах Карпат та Криму – 9 – 12°С), що на 1,5 °С нижче за норму.

Щодо опадів, то у Тернопільській області їх випаде 88 – 138 мм, що є в межах норми (80 – 120%).

Одне добре, що місяць мине без значних кліматичних аномалій.

Згідно з багаторічними спостереженнями, середня місячна температура повітря у травні коливається в межах +13 – +17°С, а в гірських районах +7 – +12°С. Абсолютний мінімум температури становить від -0,5 до -9,5°С. Абсолютний максимум сягав +29,5 – +39,0°С.

Синоптики також зазначають, що стійкий перехід середньої добової температури повітря через +15 градусів у бік її підвищення є кліматичним показником початку літа та відбувається в країні переважно в другій декаді травня.