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Кременчанин спокусився на кошти, які потерпілий забув у банкоматі

02.04.2024

Зоряна Деркач

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Теми, Оперативно, Тернопільщина, Кримінал, Новини

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До співробітників Кременецького районного відділу поліції із заявою про крадіжку грошей звернувся житель райцентру. Зі слів заявника, він, користуючись банкоматом, забув забрати готівку. А коли згадав – гроші хтось викрав.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що спокусився на чужі гроші житель Кременця, 1957 року народження. Чоловік помітив як банкомат видав кошти, а потерпілий в цей час уже відійшов, тому привласнив готівку.

Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до восьми років.

Теги: кошти, банкомат

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