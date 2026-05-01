Надто дорога гітара

20-річна мешканка Чортківського району втратила усі гроші з картки, маючи на меті продати гітару.

“До співробітників поліції звернулася 20-річна жителька одного з сіл Чортківського району. Дівчина повідомила, що стала жертвою шахрайства під час продажу музичного інструменту через інтернет. За словами заявниці, вона розмістила на онлайн-платформі оголошення про продаж гітари. Невдовзі з нею зв’язався нібито покупець і запропонував оформити доставку товару”, – йдеться у дописі поліції.

Для цього він надіслав посилання, яке імітувало сервіс «Безпечної доставки». Перейшовши за фішинговим посиланням, потерпіла ввела персональні дані, реквізити банківської картки та код підтвердження з SMS-повідомлення. Після цього з її рахунку зникли 30 702 гривні.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють особу, причетну до незаконного заволодіння коштами.