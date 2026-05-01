Перерахувала  195 тисяч “працівнику банку”

36-річна тернополянка звернулася до співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про шахрайство. Жінка розповіла, що їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив про нібито незаконні операції з її рахунком.

Щоб «захистити» кошти, співрозмовник наполягав виконати його інструкції. Довірившись аферисту, потерпіла самостійно переказала 195 000 гривень на рахунок, наданий псевдобанкіром. Лише після цього вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайської схеми, та звернулася до поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють особу, причетну до злочину, та проводять усі необхідні перевірки.

Поліція вкотре нагадує: працівники банків ніколи не просять переказувати гроші на інші рахунки, не вимагають реквізити карток, CVV-коди чи паролі з SMS. У разі подібних дзвінків потрібно одразу перервати розмову та зателефонувати на офіційну гарячу лінію банку. У випадку шахрайства слід негайно звертатися на спецлінію 102.