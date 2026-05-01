У травні прогнозують п’ять магнітних бур

Вони будуть слабкої, середньої та сильної потужності, що може вплинути на наше самопочуття. Найчастіше спостерігаються такі симптоми: пригнічений настрій і дратівливість, підвищення чи зниження артеріального тиску, порушення сну, біль у суглобах, апатія або тривога, головний біль та запаморочення, загострення хронічних захворювань. Тому в ці дні потрібно дотримуватися простих рекомендацій, щоб полегшити свій стан. Насамперед, носити із собою засіб проти головного болю, пити багато води та дотримуватися здорового харчування.

Календар небезпечних дат:

1–4 травня – незначні магнітні коливання, які можуть спричинити пригнічений емоційний стан, або, навпаки, надмірну дратівливість.

10 травня – слабка магнітна буря. Цього дня може виникнути головний біль і погане самопочуття.

12–15 травня – сильна магнітна буря. У цей період можуть загострюватися хронічні хвороби, біль у суглобах, перепади тиску, тому важливо утримуватися від фізичних навантажень, обмежити вживання шкідливої їжі, алкоголю.

24–27 травня – середня магнітна буря. Може боліти голова, виникнути безсоння, відчуття сильної втоми. Варто зменшити фізичні навантаження і більше відпочивати.

30–31 травня – незначні магнітні коливання, які відчуватимуть метеозалежні.

Водночас науковці наголошують, що такі прогнози є орієнтовними, адже сонячна активність змінюється, тому точніші прогнози можуть оновлюватися за кілька днів до можливих збурень.