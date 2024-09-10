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Завтра тернопільська “Нива” зіграє на виїзді “Прикарпаттям”

10.09.2024

Ірина Нова

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Новини, Спорт, Тернопільщина

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У середу, 11 вересня, на футбольному полі в Івано-Франківську зустрінуться тернопільська “Нива” проти футбольного клубу “Прикарпаття”.

Матч відбудеться о 14:30 на міському стадіоні “Рух” в Івано-Франківську. Арбітром поєдинку буде Крістіна Козорог, повідомили у пресслужбі “Ниви”.

Проводитиме цей матч бригада арбітрів у такому складі:

Арбітр — Козорог Крістіна (Київська обл.)

Асистенти арбітра — Близнюк Микола (Харків), Аврамчук Віктор (Київська обл.)

Четвертий арбітр — Салаш Іван (Калуш)

Спостерігач арбітражу — Валенко Андрій (Львів)

Здобутки тернопільських команд в аматорському чемпіонаті

Теги: ФК Нива, ФК "Прикарпаття"

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