Завтра тернопільська “Нива” зіграє на виїзді “Прикарпаттям”

У середу, 11 вересня, на футбольному полі в Івано-Франківську зустрінуться тернопільська “Нива” проти футбольного клубу “Прикарпаття”.

Матч відбудеться о 14:30 на міському стадіоні “Рух” в Івано-Франківську. Арбітром поєдинку буде Крістіна Козорог, повідомили у пресслужбі “Ниви”.

Проводитиме цей матч бригада арбітрів у такому складі:

Арбітр — Козорог Крістіна (Київська обл.)

Асистенти арбітра — Близнюк Микола (Харків), Аврамчук Віктор (Київська обл.)

Четвертий арбітр — Салаш Іван (Калуш)

Спостерігач арбітражу — Валенко Андрій (Львів)