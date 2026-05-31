Кожен четвертий учитель підпрацьовує репетитором

Понад 25% педагогів, тобто кожен четвертий шкільний учитель, додатково займаються репетиторством. Такі дані були озвучені під час презентації дослідження «Становлення нового українського вчителя», присвяченого викликам професії, підготовці педагогів та їхньому професійному розвитку.

За словами народного депутата, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Колебошина, в Україні вже сформована паралельна система освіти.

«Якщо взяти дані дослідження, стає очевидним, що цей ринок додаткових репетиторських послуг в системі освіти – це десятки мільярдів гривень на рік. У суспільстві сформована дуже погана угода про те, що вчитель має якось виживати сам, і тому для нього більш важливою стає не його основна робота, а додаткова, що забезпечує умови виживання. Ні до чого доброго це не приведе», – наголосив С. Колебошин.