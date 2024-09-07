Здобутки тернопільських команд в аматорському чемпіонаті

31 серпня та 1 вересня відбувся третій тур в аматорському чемпіонаті України у якому в групі 1 беруть участь три команди з Тернопільської області.

«Агрон» здобутою перемогою привітав тренера

31 серпня великогаївський «Агрон» в Романові (Житомирська область) зустрічався з місцевою командою «VIVAD» та здобув перемогу з мінімальним рахунком, таким чином привітавши з днем народження головного тренера команди Сергія Богородіченка, якому цього дня виповнилося 46 років. Єдиним голом-красенем відзначився Роман Андрієшин.

«VIVAD» (Романів) – «Агрон» (Великі Гаї) – 0:1 (0:1).

Гол: Андрієшин (31).

1 вересня заліщицький «Дністер» на Львівщині грав із ФК «Миколаїв», а збаразький «Галич» приймав чемпіона Хмельниччини «Колос» з Полонного.

«Дністер» переміг і очолює турнірну таблицю

Заліщицькі футболісти володіли ініціативою і після першого тайму за мінімальної переваги пішли на перерив – 0:1, на 33-й хвилині відзначився В. Пасічник. У другому таймі, досить несподівано, господарі не лише відігралися а й вийшли вперед – 2:1. Проте, футболісти «Дністра проявили характер, не лише зрівнявши рахунок, а й вигравши поєдинок – 2:4.

ФК «Миколаїв» – «Дністер» (Заліщики) – 2:4 (0:1).

Голи: Цюпка (57). – Валентин Пасічник (33), Назар Процик (А49), Роман Голодрига (69), Дмитро Бобик (73), Валентин Білик (83).

«Галич» так і не зумів відігратися

«Галич» розпочав поєдинок непогано і відкрив рахунок вже на 6-й хвилині поєдинку, відзначився Арсен Царюк. Гості на останніх секундах першого тайму зрівняли рахунок. А на початку другого «Миколаїв» вийшов вперед. Попри намагання збаражчан принаймні зрівняти рахунок, глядачі більше забитих м’ячів так і не побачили.

«Галич» (Збараж) – «Колос» (Полонне) – 1:2 (1:1).

Голи: Царюк (7). – Скидан (45+1), Борисевич (51).

Після 3-х зіграних поєдинків «Дністер» очолює турнірну таблицю набравши 9 очок, на 3-й сходинці «Агрон» у якого 6 очок після 2-х матчів, «Галич» в якого в активі один бал після 3-х поєдинків на 7-му місці.

У четвертому турі 7 вересня «Дністер» на виїзді зустрічатиметься із ФК «VIVAD», а «Агрон» 14 вересня прийматиме «Галич».