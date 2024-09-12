12.09.2024 17:07

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

За зґвалтування неповнолітньої – десять років тюрми

Вирок ще не набрав законної сили.

12.09.2024

Галина Кіт

89

Кримінал, Новини, Теми, Тернопільщина

Поширити:

За публічного обвинувачення ювенального прокурора Шумський районний суд визнав винуватим та засудив жителя Кременецького району до 10 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України).

За даними слідства, засуджений, скориставшись  безпорадним станом потерпілої, яка є особою з інвалідністю другої групи внаслідок неврологічної хвороби, вчинив щодо неї дії сексуального характеру без добровільної згоди.

Обвинувачений в судовому засіданні свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення не визнав.

Вирок ще не набрав законної сили, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Теги: зґвалтування, вирок

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах