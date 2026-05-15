На Тернопільщині доньку засудили за побиття батька дерев’яною палицею

Інцидент стався 4 квітня 2026 року поблизу одного з приватних будинків громади.

Під час сварки жінка двічі вдарила батька по голові

Як встановив суд, між родичами виникла словесна суперечка на ґрунті тривалих сімейних непорозумінь.

У ході конфлікту жінка схопила дерев’яну палицю та завдала батькові два удари в область голови.

Попри те, що медики не виявили у потерпілого видимих тілесних ушкоджень, чоловік зазнав фізичного болю.

Дії обвинуваченої кваліфікували за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України — умисне завдання ударів.

Суд врахував каяття обвинуваченої

Справу розглядали у спрощеному порядку без виклику сторін до суду.

Жінка повністю визнала провину, погодилася з матеріалами слідства та щиро розкаялася у скоєному.

Обтяжуючою обставиною суд визнав те, що правопорушення було вчинене щодо близького родича та має ознаки домашнього насильства.

Яке покарання призначив суд

Вироком суду від 11 травня 2026 року жінку визнали винною та призначили покарання у вигляді штрафу — 510 гривень.