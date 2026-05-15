На Тернопільщині доньку засудили за побиття батька дерев’яною палицею

Інцидент стався 4 квітня 2026 року поблизу одного з приватних будинків громади.
Як встановив суд, між родичами виникла словесна суперечка на ґрунті тривалих сімейних непорозумінь.
У ході конфлікту жінка схопила дерев’яну палицю та завдала батькові два удари в область голови.
Попри те, що медики не виявили у потерпілого видимих тілесних ушкоджень, чоловік зазнав фізичного болю.
Дії обвинуваченої кваліфікували за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України — умисне завдання ударів.
Справу розглядали у спрощеному порядку без виклику сторін до суду.
Жінка повністю визнала провину, погодилася з матеріалами слідства та щиро розкаялася у скоєному.
Обтяжуючою обставиною суд визнав те, що правопорушення було вчинене щодо близького родича та має ознаки домашнього насильства.
Вироком суду від 11 травня 2026 року жінку визнали винною та призначили покарання у вигляді штрафу — 510 гривень.