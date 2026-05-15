Життєва дорога Ярослава Бензи

Що зберігала коробка під робочим столом відомого тернопільського радіожурналіста

і поета

Про нову книжку відомого тернопільського радіожурналіста і поета Ярослава Бензи «Життєва дорога» я дізнався випадково – уже з «хвостика» передачі по обласному радіо, коли в ефірі, який слухав, уже звучали титри: про що йшлося у радіопередачі, і хто її підготував? Авторка – журналістка Лариса Миргородська, звукооператор – Світлана Попович. А до цього почув в ефірі знайомий голос: говорив радіожурналіст Євген Баров. Отже, Євген знову потішив нас новим виданням творчого доробку Ярослава Бензи, з яким працював, якого уже немає п’ятнадцять років, і літературну спадщину якого невтомно пропагує саме він, відомий тернопільський радіожурналіст, заслужений журналіст України, в минулому – багаторічний власкор Українського радіо по Тернопільській області.

Наступного дня я вже навідуюся на обласне радіо: прошу, якщо це можливо, повторити в ефірі радіопередачу, яка зацікавила мене, і яка, певен, й для інших слухачів буде чи відкриттям, чи цікавою навіть у повторному слуханні…

Завжди приємно потрапляти в атмосферу щирих і доброзичливих людей. Це я відчуваю одразу із перших зустрічей з журналістами радіо: Оксаною Цвик, Наталею Колтун. Скажімо, пані Наталя, вислухавши мене, пропонує флешку із записом радіопередачі про Ярослава Бензу, а ще дарує примірник «Життєвої дороги».

Це – збірка віршів. Як зазначено в анотації, остання із поетичного спадку Ярослава Бензи. Сам поет видав «Олині олені» (1992 р.) і «Чарунки» (1995 р, «Лілея») із передмовою знаного поета Бориса Демкова. «Чарунки» із віршами для дітей Ярослав колись подарував мені. У дев’яності було удачею видати книжку хоча б на газетному папері. Тому уявляю, яким розкішним було б це видання нині, звичайно, якби для цього були кошти. Таку розкіш і створив для Ярослава його колега, який впорядкував, зібрав кошти й організував кольорове надрукування таких книг Ярослава Бензи: «Абомовня: абетка в іменах» (2013 р.), «Нові чарунки» (2018 р.) – обидві: видавництво «Богдан», і «Життєва дорога».

Треба віддати належне послідовності і наполегливості Євгена Барова, який, видавши першу книжку колеги, не зупинився, довів до кінця задумане, і тепер у передмові до нововидання не без гордості, на що має безсумнівне право, написав: «Мені вдалося закінчити непросту роботу над поетичним спадком Ярослава Бензи. Він мріяв, що його вірші будуть видані».

І в передмові до нової книжки, і в інтерв’ю для радіо «Суспільне» Тернопіль Євген Ігорович розповів про Ярослава Бензу, з яким він працював на радіо – у редакції вістей. «І хоча характер у нього був непростий, мені з ним працювалося легко. Я багато хорошого перейняв у Ярослава для свого професійного становлення, за що йому глибоко вдячний. Зокрема, у вимогливості до мови як головного журналістського знаряддя праці, у вмінні й необхідності користуватися словниками… У колективі обласного радіо Ярослава Бензу ще як новачка швидко поцінували за кмітливий розум, досконалу мовну грамотність, образність мислення і логічність думки, зрілу професійність».

Презентуючи в ефірі книжку, Євген оповів і про творчу лабораторію поета, як нестримно йшли вірші до нього тоді, коли приїжджав на свою малу батьківщину – хутір Гутишин, за 5 кілометрів від його рідного Бариша, що в тодішньому Бучацькому районі. Справді, і це також зауважує Євген Баров, Ярослав сприймав світ дитячими очима. І писав талановито. А мені, додам, колись навіть сказав, що він – найкращий український дитячий поет.

Багато з поетичного доробку найкращого дитячого поета було б для нас невідомо, якби упорядником його рукописів і їх літературним редактором не став Євген Баров. Мене завжди цікавило: як йому вдалося опрацювати цей рукописний поетичний скарб і, зрештою, де цей скарб зберігався? Несподівану відповідь на своє запитання я почув в інтерв’ю:

У Ярослава був складний почерк, такий, що просто очі ламалися, тільки наша друкарка могла його розібрати. І мені доводилося читати вірші під збільшуваним склом. Де вони зберігалися? У Ярослава під столом була така коробка, у яку він складав усе. Потім мені довелося ці купи розбирати, складати, компонувати. Але це приносило велике задоволення. Я знав, читав і бачив, що ці вірші гідні того, щоб бути надрукованими. Як і кожен поет, Ярослав мріяв, щоб була надрукована книжка. І я дуже щасливий, що свій обов’язок – товариський, дружній і як колега перед Ярославом виконав.

Отже, весь поетичний доробок Ярослава опрацьовано? – запитала журналістка.

Опрацьовано все, що було в цій коробці наскладовано. Там була ще одна записна книжка. Але я не брався за неї. Це – такі думки, нотатки для розвитку інших думок, це були незавершені вірші. Він мріяв писати, як вийде на пенсію, але вісімнадцять днів не дожив до неї… А я радий, що мені вдалося зреалізувати його мрію – видати вірші. Головне, що всі його вірші – це нерукотворний пам’ятник Ярославу.

Могила Ярослава Бензи – на Микулинецькому кладовищі. Він помер у лютий мороз, і я пам’ятаю холоднечу цього зимового дня. Тепер, згадуючи минуле, я згадав, як виглядає уже впорядкована могила поета, а ще згадав про вірша, що його написав інший Ярослав, також відомий тернопільський поет, – Ярослав Павуляк. І в нього одна із збірок має подібну назву – «Дороги додому». Обох поетів передчасно не стало на світі. Ще мали б жити. Ярослав Павуляк помер, коли мав 63 роки. І обоє в окремих віршах писали про путівці:

Найбільше, що маєм, – життєву дорогу,

За кожну миттєвість завдячуймо Богу!

Є в кожного з нас Україна, є матір,

Живем і не знаєм, які ми багаті. (Ярослав Бенза)

Від цього вірша і пішла назва збірки. Але якщо вірш Я. Бензи ще стане крилатим, то вже давно такими є поетичні рядки Я.Павуляка, залишені на його могилі у рідному селі Настасів Тернопільського району:

Лежить поет, а біля нього

Лягло усе його майно –

Крута непройдена дорога

І Лебедине знаменно. (Ярослав Павуляк).

Як для одного, так і для другого поета і Ярослава однаковими і символічними є надбане майно і крилате знамено.

«Життєва дорога», як розповів Євген Баров, була подана до видавничої ради ОДА, та пролежала там п’ять років, оскільки почалася війна. Тож упорядник і знайшов кошти серед тих, до кого колись він разом із Ярославом приїжджали у редакційні відрядження, хто знав журналіста і поета. Гарне видання, у кольоровій твердій обкладинці, на якій, згенерована штучним інтелектом, картина – немовби сам Ярослав молодим вирушає із села в дорогу, побачило світ у тернопільському видавництві «Підручники і посібники». Тираж, як на сьогодні, великий – 200 примірників. Зміст видання, загальне редагування якого здійснив Павло Смоляк, умовно кажучи, подорослішав. Тут уже є лірика, патріотична тема – «Щоб нації мова цвіла», афоризми, роздуми, переклади, гумор і байки, дружні шаржі на відомих людей Тернополя. Книжка передана спонсорам, до бібліотек, її можна придбати в книгарні «Ярослав Мудрий», що належить видавництву.

У мене немає жодного рукопису Ярослава Бензи, з яким ми були однолітками, навчалися на одному курсі факультету журналістики Львівського держуніверситету, навіть якийсь час проживали в одній кімнаті студентського гуртожитку на Пасічній. Про це Ярослав сказав, коли для своєї авторської радіопрограми «Медобори» підготував передачу про мою першу поетичну збірку «День лише вдосвіта досконалий», а вірші чудово прочитала заслужена працівниця культури України Світлана Сорочинська. Це було на початку двотисячних. Запис я зберіг, щоправда, із магнітофонної плівки відтворив його у «цифрі», бо старі диктофони уже зламалися. Тому маю живий голос Ярослава, його і переніс на флешку Наталії Колтун, хоча і не сумніваюся, що ця передача Ярослава Бензи десь і зберігається в архівах обласного радіо.

На моє прохання інтерв’ю Лариси Миргородської із Євгеном Баровим у повторі прозвучало по обласному радіо у понеділок, 4 травня, о 17.40.

Дякую всім, хто до мене прислухався. І процитую ще одного вірша із нової поетичної збірки Ярослава Бензи:

Час серцем сторінки перегортає

Народної святині – «Кобзаря».

Сліпий Кобзар про вольницю співає,

А я у нього за поводиря. (Я.Бенза).

Михайло ІВАЩУК