Поезія Оксани Дяків – про пам’ять і боротьбу

До Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939–1945 рр. у Заліщицькій державній гімназії відбулася літературна зустріч, присвячена цій даті, з письменницею Оксаною Дяків, яка працює бібліографом Заліщицької міської центральної публічної бібліотеки, а також проводить уроки образотворчого мистецтва у цьому навчальному закладі.

Гостю, педагогів, гімназистів та вихованців Заліщицького навчально-реабілітаційного центру Тернопільської облради з вихователем Галиною Тарнавською, які завітали на подію, привітала директорка держгімназії Олександра Войчишин.

Олександра Дмитрівна, як і модераторка події, вчителька української мови та літератури Наталія Зубик наголосили на важливості поваги до всіх загиблих під час 2-ї світової війни, як і на необхідності вшановувати наших захисників і захисниць, які сьогодні самовіддано борються проти російського ворога.

Біля мікрофонів гімназисти озвучили поезію зі збірок поетеси Оксани Дяків. Звучали вірші авторки про війну: «Одвічний сенс», «Дороги», «Фенікс», «Біль втрати», «На межі», «За мирну весну», «Сорочка».

Поезії в супроводі відеоряду на екрані декламували здобувачі освіти 2(6)-А і 3(7)-А класів: Марія Зубик, Ілля Яковишин, Софія Фреєк, Вероніка Глова, Юлія Захарій, Віктор Шкільнюк, Владислав Стрільчук, Анастасія Орищук, Тетяна Круцяк, Тетяна Савчак, Іван Савчинський і Тетяна Томич (класні керівники – Наталія Зубик та Зоряна Копичинська).

Воєнні поезії О. Дяків, виступи учасників літературної зустрічі яскраво обрамлювали музичними композиціями на фортепіано Леоніда Ляшенко, Ірина Навольська та Єлизавета Николин, які навчаються в Заліщицькій мистецькій (музичній) школі під керівництвом викладачів Надії Гошовської та Іванни Собашко.

Дует у складі учнів 4(8)-А класу Олесі Тимчук та Івана Сандика виконав пісню «Материнське чекання» на слова Оксани Дяків та музику Романа Калинича, яку вперше заспівали у різних концертних залах Марія та Роман Калиничі – дует «РозМарія». Нині «Материнське чекання» звучить за кордоном, єднаючи українців із різних країн. Підготувала юних солістів Олесю Тимчук та Івана Сандика педагог і співачка Леся Іліщук.

Привернув увагу присутніх відеокліп на пісню «Хай Ангели вас захистять крильми!» на музику Ярослава Гринишина – викладача, композитора, ветерана війни в Афганістані, учасника Революції Гідності, волонтера, на слова Оксани Дяків у виконанні солістки Марини Грабовецької.

Наталія Зубик запросила до слова Оксану Дяків – заслужену журналістку України, членкиню НСЖУ, ССПУ, НТШ, НСКУ. Оксана Іванівна подякувала педагогам, учням за активну участь у цій пам’ятній події, декламування її віршів, виконання авторської пісні, розповіла про свої творчі набутки, зупинилася на історії створення пісні «Хай Ангели вас захистять крильми!»

Докладно розповіла Оксана Іванівна про роботу в міській книгозбірні для вшанування пам’яті наших Героїв. Адже вже видані три біографічно-бібліографічні покажчики, а саме: «Люди свободи», де зібрано інформацію про 20 наших земляків-військовослужбовців, та перша й друга частини покажчика «Жертовність в ім’я України». Така краєзнавча, бібліографічна робота з опису біографій та меморіалізації імен загиблих земляків-воїнів, відкриття їм дошок пам’яті продовжується, адже, на жаль, жорстока війна триває.

Оксана Дяків розповіла про випускників гімназії, які загинули на фронті, їм відкрито меморіальні дошки на фасаді гімназії: про Ореста Квача, Михайла Підгребю, Володимира Сотника, а також про учасника АТО Бориса Войчишина.

Оксана Іванівна поділилася складним досвідом своєї родини. Розповіла дітям про дідуся Петра Рудого на псевдо «Зозуля», вояка ОУН, який у віці 37 років загинув 1945-го за волю України.

Гостя торкнулася теми необхідності підтримки наших доблесних захисників, волонтерської допомоги для ЗСУ, поваги до сімей воїнів. Також поетка наголосила на великій ролі жіноцтва в українському суспільстві, говорила про наших захисниць на фронті й запропонувала для перегляду відеокліп пісні «Сучасна жінка» на музику заслуженого працівника культури України Василя Салевича, слова Оксани Дяків. Композицію виконували заслужені артисти естрадного мистецтва України, солісти Сергій Костюк та Микола Когут, акомпанемент – Олега Мартинчука.

Така зустріч єднає підростаюче покоління з поетичним словом, дає змогу осмислити історичні факти через сучасну українську літературу та бібліографічні дослідження краєзнавчого характеру.

Оксана МИХАЙЛЮК, м. Заліщики