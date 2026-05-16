16.05.2026 17:37

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

До України повернули тіла 528 полеглих захисників

Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил безпеки та оборони провела черговий етап репатріації тіл загиблих українських військових.

16.05.2026

Яровий Роман

12

Війна з рф

Поширити:

межах проведених заходів до України повернули 528 тіл та останків полеглих оборонців.

Репатріація стала результатом спільної роботи державних структур

Родини зможуть гідно попрощатися із захисниками

У СБУ наголосили, що за кожним таким поверненням стоїть складна міжвідомча робота, спрямована на те, щоб українські воїни повернулися додому, а їхні рідні отримали можливість гідно провести їх в останню путь.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів та експертні установи МВС проведуть необхідні експертизи для встановлення особи кожного загиблого.

Робота з повернення тіл полеглих захисників триває.

Вічна пам’ять Героям України.

Джерело: Служба безпеки України

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.

Написати

Ми у соцмережах