До України повернули тіла 528 полеглих захисників

межах проведених заходів до України повернули 528 тіл та останків полеглих оборонців.

Репатріація стала результатом спільної роботи державних структур

Родини зможуть гідно попрощатися із захисниками

У СБУ наголосили, що за кожним таким поверненням стоїть складна міжвідомча робота, спрямована на те, щоб українські воїни повернулися додому, а їхні рідні отримали можливість гідно провести їх в останню путь.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів та експертні установи МВС проведуть необхідні експертизи для встановлення особи кожного загиблого.

Робота з повернення тіл полеглих захисників триває.

Вічна пам’ять Героям України.