У Кременці запровадять «Картку кременчанина» для пільгового проїзду

Про нововведення повідомила журналістка та депутатка Кременецької міської ради Зоя Карпюк.

Прийом документів стартує 20 травня

Як зазначається в оголошенні, з 20 травня 2026 року у громаді розпочнуть приймати документи для оформлення та друку соціальних електронних квитків.

Оформити картку можна буде в управлінні соціального захисту населення та охорони здоров’я Кременецької міської ради за адресою:

📍 м. Кременець, вул. Шевченка, 56.

Хто зможе отримати картку

Право на оформлення «Картки кременчанина» матимуть мешканці громади пільгових категорій, зокрема:

люди з інвалідністю;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;

діти з багатодітних сімей;

діти-сироти;

члени сімей загиблих або зниклих безвісти захисників і захисниць України.

Для УБД правила не зміняться

Учасники бойових дій і надалі зможуть безоплатно користуватися громадським транспортом за посвідченням встановленого зразка.

У міськраді наголошують, що нова система покликана впорядкувати облік пільгових перевезень у громаді.