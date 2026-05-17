У Кременці запровадять «Картку кременчанина» для пільгового проїзду

Про нововведення повідомила журналістка та депутатка Кременецької міської ради Зоя Карпюк.
Як зазначається в оголошенні, з 20 травня 2026 року у громаді розпочнуть приймати документи для оформлення та друку соціальних електронних квитків.
Оформити картку можна буде в управлінні соціального захисту населення та охорони здоров’я Кременецької міської ради за адресою:
📍 м. Кременець, вул. Шевченка, 56.
Право на оформлення «Картки кременчанина» матимуть мешканці громади пільгових категорій, зокрема:
Учасники бойових дій і надалі зможуть безоплатно користуватися громадським транспортом за посвідченням встановленого зразка.
У міськраді наголошують, що нова система покликана впорядкувати облік пільгових перевезень у громаді.