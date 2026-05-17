У Кременці запровадять «Картку кременчанина» для пільгового проїзду

У Кременецькій громаді з 1 липня 2026 року пільговий проїзд у міському транспорті для більшості пільгових категорій населення здійснюватиметься лише за допомогою електронної «Картки кременчанина».

17.05.2026

Яровий Роман

23

Новини, Економіка

Про нововведення повідомила журналістка та депутатка Кременецької міської ради Зоя Карпюк.

Прийом документів стартує 20 травня

Як зазначається в оголошенні, з 20 травня 2026 року у громаді розпочнуть приймати документи для оформлення та друку соціальних електронних квитків.

Оформити картку можна буде в управлінні соціального захисту населення та охорони здоров’я Кременецької міської ради за адресою:

📍 м. Кременець, вул. Шевченка, 56.

Хто зможе отримати картку

Право на оформлення «Картки кременчанина» матимуть мешканці громади пільгових категорій, зокрема:

  • люди з інвалідністю;
  • постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • діти з багатодітних сімей;
  • діти-сироти;
  • члени сімей загиблих або зниклих безвісти захисників і захисниць України.

Для УБД правила не зміняться

Учасники бойових дій і надалі зможуть безоплатно користуватися громадським транспортом за посвідченням встановленого зразка.

У міськраді наголошують, що нова система покликана впорядкувати облік пільгових перевезень у громаді.

