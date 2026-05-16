У Тернополі відкрили меморіальну дошку Герою Антону Ільчуку

Військовий героїчно загинув 17 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Луганщині.

Пам’ять про Героя увіковічнили у рідній школі

Як повідомили у Тернопільській спеціалізованій школі І–ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов, меморіальну дошку встановили на честь солдата ракетно-артилерійського дивізіону Збройних Сил України та Почесного громадянина Тернополя Антона Ільчука.

На урочистій церемонії були присутні рідні та близькі воїна, друзі та однокласники, учні й педагоги школи, представники управління освіти та духовенство.

Священнослужитель освятив пам’ятну дошку, після чого учасники заходу вшанували пам’ять Героя хвилиною мовчання та поклали квіти.

Символ мужності та любові до України

У школі зазначають, що ім’я Антона Ільчука назавжди залишиться у стінах навчального закладу як символ мужності, патріотизму та відданості Україні.

Відтепер меморіальна дошка зустрічатиме учнів щодня, нагадуючи про ціну свободи та подвиг українських захисників.