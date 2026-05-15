В Україні запровадили особливий ритуал прощання для зниклих безвісти військових

Про це повідомили у Міністерстві ветеранів України.

Що змінює новий закон

Раніше провести поховання з військовими почестями було неможливо, якщо тіло захисника не вдалося знайти або ідентифікувати.

Тепер для таких воїнів зможуть організовувати офіційний ритуал прощання на місці встановлення кенотафа — символічної меморіальної споруди без фактичного поховання.

Йдеться про випадки, коли суд офіційно визнає військового померлим.

Для чого ухвалили закон

У Міністерстві ветеранів зазначають, що нововведення дозволить:

гідно вшанувати пам’ять захисників, тіла яких не вдалося повернути;

надати родинам можливість попрощатися з близькими;

забезпечити однакове ставлення держави до всіх полеглих воїнів незалежно від обставин загибелі.

У відомстві наголосили, що це важливий крок для підтримки сімей зниклих безвісти військових та збереження пам’яті про українських захисників.