В Україні запровадили особливий ритуал прощання для зниклих безвісти військових

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №15029, який передбачає спеціальний ритуал прощання для військовослужбовців, які зникли безвісти під час війни та були офіційно визнані померлими.

15.05.2026

Яровий Роман

23

Україна, Війна з рф

Про це повідомили у Міністерстві ветеранів України.

Що змінює новий закон

Раніше провести поховання з військовими почестями було неможливо, якщо тіло захисника не вдалося знайти або ідентифікувати.

Тепер для таких воїнів зможуть організовувати офіційний ритуал прощання на місці встановлення кенотафа — символічної меморіальної споруди без фактичного поховання.

Йдеться про випадки, коли суд офіційно визнає військового померлим.

Для чого ухвалили закон

У Міністерстві ветеранів зазначають, що нововведення дозволить:

  • гідно вшанувати пам’ять захисників, тіла яких не вдалося повернути;
  • надати родинам можливість попрощатися з близькими;
  • забезпечити однакове ставлення держави до всіх полеглих воїнів незалежно від обставин загибелі.

У відомстві наголосили, що це важливий крок для підтримки сімей зниклих безвісти військових та збереження пам’яті про українських захисників.

Джерело: Мінветеранів

