Який бузок не варто приносити додому?

Повітря наповнюється ароматом бузку, а його розкішні букети часто стають окрасою домівок. Проте багато хто не замислюється над тим, що деякі види бузку, згідно з народними віруваннями, можуть негативно вплинути на атмосферу у сім’ї та фінансовий добробут.

Чому білий бузок вважають небезпечним для оселі?

В українських традиціях білий бузок має суперечливу репутацію. З одного боку, він символізує чистоту та ніжність, але з іншого — асоціюється з самотністю та фінансовими втратами. Вважається, що ці квіти мають особливу, непросту енергетику, яка здатна «вижити» господарів з дому чи навіть викликати хвороби. Народна мудрість каже, що білий бузок «вибілює» статки, залишаючи сім’ю без грошей з порожніми кишенями.

Окрім цього, білий бузок часто асоціюється з жіночою самотністю. Незаміжнім дівчатам не радять ставити такі букети у своїх кімнатах, адже це може надовго віддалити зустріч із майбутнім обранцем. Наші предки навіть називали білий бузок «квітами для покійних» через його різкий аромат, який використовували під час похоронних процесій. Саме тому такі букети не рекомендують розміщувати у спальні чи вітальні.

Ще одна група заборон стосується бузку, який зрізали поблизу кладовищ або ж грубо зірвали у чужих дворах чи громадських місцях. Вважається, що рослини, які ростуть біля місць вічного спочинку, несуть у собі енергетику смутку та втрат. Таку енергетику не варто приносити додому.

Зламані та вкрадені гілки — це окрема категорія «енергетичного боргу». В народі переконані: за таку «крадіжку краси» доведеться розплачуватися власним щастям і добробутом. До того ж, різкий запах бузку може викликати головний біль.

Щоб уникнути негативних наслідків, краще милуватися цвітінням бузку під час прогулянок, не завдаючи шкоди кущам. Якщо ж дуже хочеться подарувати комусь бузковий букет, варто попросити дозволу у власника ділянки та віддячити йому, наприклад, солодощами.