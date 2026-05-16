Сторіччя фіґури Святого Миколая у Шманьківцях

Це історія однієї родини, яка за століття стала частиною життя всього села. Нині, коли країна переживає важкі часи, такі приклади спадковості допомагають триматися і вірити в краще.

Все почалося у 1926 році. Тоді місцевий мешканець Мартин Вавриневич повернувся із заробітків з Канади. Разом із дружиною Анною вони вирішили зробити подарунок рідному селу – встановити фігуру Святого Миколая. Для родини це була обітниця, а для села – новий духовний символ. Онука фундатора, пані Галина Ушій-Вавриневич, згадує, що її батько Михайло, який народився за кілька років після встановлення фігури, все життя доглядав за нею. Навіть під час Другої світової війни, коли фігура була пошкоджена, люди не залишили її напризволяще. Щоб врятувати пам’ятку, її перенесли до церкви Святих безсрібників Косми і Даміана, де вона довгий час стояла біля дзвіниці.

З часом турботу про реліквію перейняла пані Галина. Вона вирішила, що до сторіччя фігури її потрібно оновити. Жінка минулоріч організувала збір коштів, знайшла підтримку в особі директора місцевого ПАП «Паросток» Євгена Шкабара, і спільними зусиллями вдалося встановити над фігурою нову капличку та відреставрувати саму постать святого.

10 травня, на літнього Миколая, у Шманьківцях відзначили цю подію. Після Служби Божої та освячення фігури була тепла зустріч односельців. Пані Галина пригощала громаду домашніми пляцками, а настоятель храму отець Володимир Лижечко організував допомогу дітям – кожен міг обрати необхідний одяг для своєї сім’ї.

Нині ця історія має і свій гіркий, але героїчний відтінок. Син пані Галини, Руслан Ушій, та її зять Юрій Косюк зараз на фронті. Вони захищають ту саму землю і ті самі цінності, які закладав їхній прадід ще сто років тому. Справа Мартина Вавриневича продовжується: тепер за капличкою допомагають доглядати праправнуки фундатора – Таня і Роман. Це і є той невидимий зв’язок, на якому тримається село і вся Україна: пам’ятати, звідки ти родом, і берегти те, що залишили предки.

Любов СОВЯК,

жителька с. Шманьківці