У Збаражі відкрили перший на Тернопільщині офіс євроінтеграції

Це перший подібний офіс на території області.

Громада посилює міжнародну співпрацю

Під час заходу також урочисто підписали меморандуми про співпрацю між Збаразькою міською радою та міжнародними партнерами:

Асоціацією «Українсько-французький інститут науки, інновацій та економічного розвитку» (UFDE, Париж);

громадською організацією «WDA UA e.V. Асоціація української громади міста Вердау» (Німеччина).

У громаді наголошують, що відкриття офісу стане важливим кроком для розвитку міжнародних зв’язків, участі у грантових програмах та підготовки до майбутнього вступу України до Європейського Союзу.

Збаразька громада має 18 міст-партнерів

Наразі Збаразька громада співпрацює з 18 містами-партнерами з Польщі, Німеччини, Італії, Франції та Латвії.

Місцева влада зазначає, що новий офіс допоможе:

розширити європейське партнерство;

залучати міжнародні інвестиції та гранти;

реалізовувати спільні проєкти;

посилювати євроінтеграційний напрямок громади.

Подяки партнерам та представникам влади

У межах відкриття пролунали слова вдячності представникам Тернопільської ОВА, обласної ради, міжнародним партнерам та команді Збаразької міської ради за підтримку ініціативи.

У громаді висловили сподівання на подальшу результативну співпрацю з європейськими організаціями та містами-партнерами.