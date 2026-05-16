Інфляція зростатиме: як українцям захистити свої заощадження?

Національний банк України прогнозує прискорення інфляції через війну на Близькому Сході. Додатковий тиск на економіку може вплинути і на заощадження українців. Що радять експерти, аби накопичені кошти не знецінилися, розповість Центр громадського моніторингу та контролю.

Несприятливий прогноз

Війна на Близькому Сході вже створила чимало ризиків для української економіки. Пальне подорожчало, а через це зросли ціни на логістику та низку товарів. У Національному банку зазначають, що війна в Ірані одночасно тисне на внутрішні ціни, стримує економічне зростання та поглиблює торговельний дефіцит. Влада розглядає два сценарії, як саме ці фактори можуть вплинути на інфляцію. За більш поміркованого розвитку подій, до інфляції додасться 1,5%, за гіршого – 3%. Також у Національному банку наголошують, що українська економіка дещо сповільниться на фоні конфлікту на Близькому Сході. Насамперед постраждають галузі, що залежать від транспорту та енергетики. Імовірно, бізнесу доведеться скорочувати виробництво через зростання собівартості. Відомо і про ризики для аграрної галузі: війна в Ірані сильно вдарила по світовому ринку добрив. У перспективі йдеться про зменшення врожайності та зміни цін на продукти.

Наприкінці квітня Національний банк вже оновив прогноз інфляції для України. Зокрема, замість раніше передбачених 7,5% цей показник погіршився до 9%.

Заощадження українців

Навесні цього року українці змінили свої пріоритети у заощадженнях: у березні 2026 наші співвітчизники вперше придбали більше євро, ніж доларів. Серед причин експерти назвали подальшу європейську інтеграцію, адже саме ця валюта зручна для розрахунків під час подорожей, навчання чи покупок за кордоном. А також світові коливання валюти, повʼязані, зокрема, і з сучасною політикою Сполучених Штатів, на тлі яких євро утримує більшу стабільність.

Втім американський долар не втрачає популярності і залишається лідером серед готівкових операцій та одним із найбільш звичних для українців способів зберігати гроші.

Куди вкладати кошти

За даними «РБК-Україна», інфляція щороку «зʼїдає» до 5% у валюті та понад 10% у гривні від заощаджень українців. Водночас вкладати кошти у ризиковані операції в умовах нинішнього нестабільного ринку експерти також не радять. «Намагатися заробити зараз, у період кризових явищ, особливо у світовій економіці, – завдання надважливе, але воно ризиковане. Головне зараз для населення – не втратити. А не втратити – це відповідно зберігати. Три частини: долар, євро і гривня. Це оптимально зараз для українців», – зазначає економіст Олег Устенко. За його словами, заощадження слід розділити на три рівних частини.

Водночас експерт Гліб Кабальнов в інтервʼю «РБК-Україна» зазначає, що базовим інструментом збереження капіталу для українців за нинішніх умов є державні облігації. «Вони прості у використанні, доступні від невеликих сум (від 1000-10 000 грн), мають податкові переваги, не потребують глибоких знань», – наголошує експерт. Серед можливих інструментів протистояння інфляції згадує і використання банківських депозитів.

Також експерт називає інвестиції у нерухомість одним зі методів збереження коштів. Щоправда, наголошує, такий спосіб не принесе відчутного зростання капіталу. Водночас, криптовалюту Гліб Кабальнов називає інструментом високого ризику. І не радить використовувати її як захист від інфляції.