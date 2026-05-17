Суд виніс довічний вирок військовому за потрійне вбивство у Доброводах

Вирок у резонансній справі оголосили 15 травня, , пишевидання «20 хвилин».
Як встановило слідство, 15 серпня 2024 року 45-річний військовий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, відкрив вогонь по цивільних мешканцях села Доброводи.
Унаслідок стрілянини:
Серед постраждалих був 11-річний хлопчик, матір якого загинуло під час нападу.
Під час судового розгляду сторона захисту заявляла про проблеми із психічним станом обвинуваченого через участь у бойових діях.
Втім, судово-психіатрична експертиза встановила, що чоловік був осудним та усвідомлював свої дії у момент скоєння злочину.
Також слідство з’ясувало, що раніше військовий неодноразово мав дисциплінарні порушення, пов’язані з нетверезою службою.
Колегія суддів повністю підтримала позицію Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та визнала Сергія Коробця винним.
Засуджений перебував у СІЗО та брав участь у засіданні через відеозв’язок.
Родичі загиблих назвали рішення суду справедливим.