Суд виніс довічний вирок військовому за потрійне вбивство у Доброводах

Вирок у резонансній справі оголосили 15 травня, , пишевидання «20 хвилин».

Трагедія сталася у серпні 2024 року

Як встановило слідство, 15 серпня 2024 року 45-річний військовий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, відкрив вогонь по цивільних мешканцях села Доброводи.

Унаслідок стрілянини:

дві жінки загинули на місці;

ще одна потерпіла померла у лікарні;

троє людей отримали поранення.

Серед постраждалих був 11-річний хлопчик, матір якого загинуло під час нападу.

Експертиза визнала обвинуваченого осудним

Під час судового розгляду сторона захисту заявляла про проблеми із психічним станом обвинуваченого через участь у бойових діях.

Втім, судово-психіатрична експертиза встановила, що чоловік був осудним та усвідомлював свої дії у момент скоєння злочину.

Також слідство з’ясувало, що раніше військовий неодноразово мав дисциплінарні порушення, пов’язані з нетверезою службою.

Суд призначив довічне ув’язнення

Колегія суддів повністю підтримала позицію Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та визнала Сергія Коробця винним.

Засуджений перебував у СІЗО та брав участь у засіданні через відеозв’язок.

Родичі загиблих назвали рішення суду справедливим.