«Агрон» і «Дністер» здобули перемоги

«Агрон» ґарантував собі участь у плей-оф

9 і 10 травня у шістнадцятому турі другого кола аматорського чемпіонату України тернопільські команди грали на виїзді, у суботу великогаївський «Агрон» зустрічався із ФК «VIVAD» (Романів Житомирська область), а в неділю заліщицький «Дністер» – з ФК «Костопіль» Рівненської області.

Приємно, що обидві команди з Тернопільщини святкували перемоги.

В поєдинку на Житомирщині футболісти «Агрона» упродовж двох таймів контролювали поєдинок. Якщо перший тайм завершився безгольовою нічиєю, то у другому таймі, результативний удар Гром’яка приніс гостям чергову перемогу.

Цього ж дня, сталася ще одна приємна подія, гравець «Агрона» Валентин Білик став батьком. Тож, редакція газети «Свобода» вітає молоде подружжя і зичить великого щастя новонародженій!

«VIVAD» (Романів Житомирська область) – «Агрон» (Великогаївська ОТГ) – 0:1 (0:0).

Гол: Т. Гром’як (78).

«Дністер» майже ґарантував собі участь у плей-оф

На Рівненщині заліщицькі футболісти «Дністра», маючи територіальну та ігрову перевагу, вирішили питання про переможця, ще у першому таймі тричі відсвяткувавши взяття воріт господарів.

У другому таймі, ще раз відзначившись у воротах «Костополя», заліщани дозволили собі трішки відпочити і таким чином господарям скоротити відставання у рахунку.

ФК «Костопіль» (Рівненська область) – «Дністер» (Заліщики) – 2:4 (0:3).

Голи: Б. Скоцький (78), В. Єрмолін (89). – І. Дячинський (10), М. Михайленко (13), Ю. Захарків (36, 73).

Після цих поєдинків «Дністер» із 30 заліковими пунктами збільшивши відрив від своїх переслідувачів продовжує посідати 2-е місце, а «Агрон», маючи в активі 35 очок, впевнено утримує лідерство у турнірній таблиці та гарантував собі участь у фінальній частині (плей-оф). Щодо заліщан, то вон вже однією ногою у плей-оф, щоб бути у підсумку впевненими і ні від кого не залежати, їм потрібно не програти два поєдинки.

У сімнадцятому, передостанньому турі 16–17 травня тернопільські команди гратимуть домашні поєдинки. У суботу «Дністер» прийматиме ФК «Тростянець» (Волинська область), а в неділю «Агрон» – «Корміл» (Яворів, Львівська область).