З російського полону повернулися 205 українських захисників

Це перший етап масштабного обміну у форматі «1000 на 1000».
За наявною інформацією, близько 95% українців, яких вдалося повернути цього разу, перебували у російському полоні ще з 2022 року.
Серед звільнених є військові, які захищали Україну на найгарячіших напрямках фронту.
Частина звільнених військових має серйозні травми та проблеми зі здоров’ям. Також багато оборонців потребують тривалої психологічної реабілітації після пережитого у полоні.
Після повернення українські воїни отримають необхідну медичну допомогу, обстеження та підтримку.
Обмін полоненими триває.