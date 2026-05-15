З російського полону повернулися 205 українських захисників

Це перший етап масштабного обміну у форматі «1000 на 1000».

За наявною інформацією, близько 95% українців, яких вдалося повернути цього разу, перебували у російському полоні ще з 2022 року.

Серед звільнених є військові, які захищали Україну на найгарячіших напрямках фронту.

Частина звільнених військових має серйозні травми та проблеми зі здоров’ям. Також багато оборонців потребують тривалої психологічної реабілітації після пережитого у полоні.

Після повернення українські воїни отримають необхідну медичну допомогу, обстеження та підтримку.

Обмін полоненими триває.