Чортківщина втратила захисника: загинув старший солдат Андрій Яцків

Воїна ідентифікували за ДНК-експертизою

Про втрату повідомили у Чортківській районній державній адміністрації. Старший солдат Андрій Яцків, 1992 року народження, виконував бойові завдання на Покровському напрямку.

Із 17 червня 2025 року військовий вважався зниклим безвісти. Рідні до останнього сподівалися на його повернення. На жаль, тіло захисника вдалося ідентифікувати лише за результатами ДНК-експертизи.

Громада висловлює співчуття родині Героя

У Чортківській районній військовій адміністрації висловили щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого воїна.

Андрій Яцків віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Його мужність і жертовність назавжди залишаться у пам’яті земляків.

Вічна пам’ять і слава Герою України.