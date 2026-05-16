Рубіо назвав українську армію найсильнішою в Європі

Про це він сказав в інтерв’ю ведучому Fox News Шону Генніті під час польоту на борту Air Force One.

Україна адаптувалася до сучасної війни

За словами Рубіо, українська армія змогла швидко адаптуватися до нових умов ведення бойових дій завдяки розвитку дронів, робототехніки та сучасних військових технологій.

Він наголосив, що війна змусила Україну створювати нові тактики та методи ведення бою.

«Немає сумніву, що ця війна змусила українців розробляти нові тактики, нові методи, нове обладнання та нові технології, що створюють своєрідну гібридну асиметричну війну. Це вражає», — заявив Марко Рубіо.

США відзначають бойовий досвід ЗСУ

Рубіо зазначив, що Україна продовжує протистояти значно більшому за ресурсами противнику завдяки міжнародній підтримці та здобутому бойовому досвіду.

Також держсекретар США заявив, що Росія щомісяця зазнає значно більших втрат у війні.

Водночас він підкреслив, що Сполучені Штати готові й надалі брати участь у мирних переговорах як посередник.