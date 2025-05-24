За кубок області змагатимуться 9 команд

Нещодавно в приміщенні Асоціації футболу Тернопільщини відбулася нарада представників команд, які виявили бажання позмагатися за кубок Тернопільської області 2025 року.

Загалом заявки на участь у кубку подали 9 колективів: 8 з 14-ти учасників чемпіонату Тернопільської області та один представник чемпіонату Тернопільського району (ФК «Плотича»).

Щоби вийти на етап 1/4 фіналу кубку, потрібно провести попередній етап. Жеребкуванням визначено пару попереднього етапу, матчі якого відбудуться у червні: «Вікнини» (Вікно) – ФК «Плотича»

Також відбулося жеребкування чвертьфінальних пар, які сформували команди:

Переможець пари «Вікнини»/ФК «Плотича» – «Галич» (Збараж) «Поділля» (Васильківці) – «Медобори» (Зелене) «Поділля» (В. Березовиця) – «Сокіл» (В. Березовиця) «Агрон» (Великогаївська громада) – ФК «Борщів»

Матчі 1/4 фіналу відбудуться по неділях – 6 та 13 липня (базові дні).

Півфінальні поєдинки будуть зіграні 20 та 27 липня. Пари на цій стадії будуть сформовані «сліпим» жеребкуванням.

Попередня стадія кубка, чвертьфінальна та півфінальна проходитиме з двох матчів (дім/виїзд). Перші матчі відбуватимуться на стадіонах команд, які в парах вказані першими.