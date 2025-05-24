За кубок області змагатимуться 9 команд

Нещодавно в приміщенні Асоціації футболу Тернопільщини відбулася нарада представників команд, які виявили бажання позмагатися за кубок Тернопільської області 2025 року.
Загалом заявки на участь у кубку подали 9 колективів: 8 з 14-ти учасників чемпіонату Тернопільської області та один представник чемпіонату Тернопільського району (ФК «Плотича»).
Щоби вийти на етап 1/4 фіналу кубку, потрібно провести попередній етап. Жеребкуванням визначено пару попереднього етапу, матчі якого відбудуться у червні: «Вікнини» (Вікно) – ФК «Плотича»
Також відбулося жеребкування чвертьфінальних пар, які сформували команди:
Матчі 1/4 фіналу відбудуться по неділях – 6 та 13 липня (базові дні).
Півфінальні поєдинки будуть зіграні 20 та 27 липня. Пари на цій стадії будуть сформовані «сліпим» жеребкуванням.
Попередня стадія кубка, чвертьфінальна та півфінальна проходитиме з двох матчів (дім/виїзд). Перші матчі відбуватимуться на стадіонах команд, які в парах вказані першими.