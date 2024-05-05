З Великодніми святами!

Хай дні світлого Воскресіння будуть величними і чистими для кожного християнина. Хай воскреслий Ісус подарує усім нам спокійне життя. Тому молімося про перемогу та щасливе майбутнє.
Бажаю гарних свят, добра, благополуччя і мирного неба. А буде мир, то буде і хліб, і пісня. Віримо, що перемога буде за нами, бо з нами Бог і Україна.
До великого свята ми, селяни, йдемо з вагомими успіхами, продовжимо роботи у полях, на городах, в садах і після Великодніх свят, аби колосилася стиглим врожаєм наша хліборобська нива.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Степан ДАНИЛИШИН,
директор ПАП «Обрій» с. Чорнокінці Чортківського району