Юлія Тимошенко: «Ми не дозволимо забирати в людей єдине житло за борги!»

Фракція ВО «Батьківщина» категорично виступає проти ухвалення законопроєкту №14005, який відкриває шлях до позбавлення українців їхнього єдиного житла через борги.

Про це заявила лідерка партії Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді.

«Такого нахабства щодо простої людини просто уявити неможливо», — наголосила вона.

Політикиня пояснила, що документ передбачає безпрецедентні зміни — без рішення суду будь-яка фізична або юридична особа, яка має навіть мінімальну заборгованість, автоматично потраплятиме до реєстру боржників. Після цього її рахунки та майно блокуватимуть, а житло може бути вилучене.

«Вперше в історії України всупереч Цивільному кодексу прописано, що за борг можна позбавити людину єдиного житла! Сьогодні близько восьми мільйонів українців мають борги — перед банками, комунальними службами, державою. А що робити внутрішньо переміщеним особам, які втратили домівки на окупованих територіях, але їм і далі нараховують податки та комунальні платежі?» — наголосила Юлія Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» запевнила, що її команда зробить усе можливе, аби цей закон не був ухвалений остаточно.

«Ми підготуємо сотні правок, об’єднаємо народних депутатів, які не підтримують цю ініціативу, і зробимо все, щоб заблокувати голосування. А якщо закон все ж буде ухвалено, звернемося до президента з петицією від імені народу — з вимогою накласти вето», — підкреслила Юлія Тимошенко.

«Батьківщина» наполягає: у країні, що воює, жодна родина не може втратити даху над головою через борги. Захист людей і їхнього права на житло має бути пріоритетом державної політики.