Навроцький пропонує позбавити Зеленського найвищої нагороди Польщі через рішення щодо ССО та УПА

У Польщі виникла дискусія навколо державної нагороди, врученої Президенту України Володимиру Зеленському. Польський політик Кароль Навроцький виступив із пропозицією розглянути питання про позбавлення українського лідера ордена Білого Орла.

Причиною такої ініціативи стало рішення Президента України щодо почесного найменування одного з підрозділів Сил спеціальних операцій.

За словами Навроцького, рішення про присвоєння підрозділу ССО почесного найменування «імені Героїв УПА» викликало негативну реакцію у Польщі.

Політик заявив, що цей крок, на його думку, посилив можливості для російської пропаганди та порушує чутливі історичні питання у польсько-українських відносинах.

Навроцький також повідомив про намір винести питання щодо нагороди на розгляд капітули ордена Білого Орла під час одного з наступних засідань.

Що передувало заяві

27 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування «імені Героїв УПА».

У документі зазначено, що рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій та з урахуванням зразкового виконання бойових завдань військовослужбовцями.

Що відомо про орден Білого Орла

Орден Білого Орла є найстарішою та найвищою державною нагородою Польщі.

Президент України Володимир Зеленський отримав її у 2023 році від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди.

Наразі офіційних рішень щодо перегляду нагородження не ухвалено.

Коментуючи дії українського лідера та заяву президента Польщі прем’єр-міністр країни Дональд Туск заявив:

“Якщо ми будемо сваритися через минуле, хтось інший виграє майбутнє. Президент України має нарешті це зрозуміти. Поляки також. Поки не пізно!”, — написав він у соцмережі Х.

В Офісі президента України поки що не коментували заяви польських політиків. Зеленський також ще ніяк не відреагував.