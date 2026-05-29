Верховна Рада не підтримала легалізацію порно: як голосували депутати з Тернопільщини

Законопроєкт №12191 був актуалізований на фоні нововиявлених фактів з кришуванням “порноофісів”.

Документ, нагадаємо, пропонує скасувати кримінальну відповідальність за ввезення, створення та поширення порнографії за участю повнолітніх людей. Наразі така відповідальність передбачена ст. 301 Кримінального кодексу (КК). Максимальна санкція цієї статті – до семи років позбавлення волі.

Як ВРУ голосувала за декриміналізацію порно

28 травня Верховна Рада не підтримала у першому читанні законопроєкт: було 207 голосів “за”, чого не вистачило для ухвалення рішення.

У розрізі фракцій результати голосування були наступними:

“Слуга народу”: за – 172, проти – 3, утрималися – 0, не голосували – 21, відсутні – 32;

“Європейська солідарність”: за – 0, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 2, відсутні – 23;

ВО “Баьківщина”: за – 0, проти – 1, утрималися – 2, не голосували – 8, відсутні – 13;

депутатська група “Платформа за життя та мир”: за – 11, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 6, відсутні – 4;

“Голос”: за – 6, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 3, відсутні – 9;

депутатська група “Довіра”: за – 8, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 6, відсутні – 5;

депутатська група “Відновлення України”: за – 2, проти – 1, утрималися – 1, не голосували – 4, відсутні – 5;

депутатська група “Партія “За майбутнє”: за – 12, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, відсутні – 9;

позафракційні: за – 5, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 4, відсутні – 11.

Як за декриміналізацію порно голосували народні депутати з Тернопільщини: