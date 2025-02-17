Що слід зробити з фруктовими деревами до березня, щоб отримати рекордний врожай

Основне в підготовці – це обрізка дерев, яку слід провести на початку сокоруху. Важливо провести обрізку при температурі не нижче -5 градусів. Як тільки зрізи підсохнуть, їх потрібно буде обробити садовим варом, щоб запобігти проникненню інфекцій і сприяти загоєнню ран.

Окрім обрізки, на початку весни також слід провести обробку дерев від шкідників та хвороб. Найбільш ефективним засобом є мідний купорос, який можна використовувати для дезінфекції зрізів після обрізки, а також для обробки всього дерева. Мідний купорос захищає рослини від грибкових інфекцій і не тільки – парша, антракноз, моніліоз, коккомікоз.

Однак, слід не забувати, що мідний купорос буде ефективним, якщо температура повітря буде вище ніж +5. Обробка купоросом ідеально підходить для яблунь, груш, айви та кісточковим деревам.

Ще один важливий момент, зазвичай під час зими побілка на деревах зникає або виглядає неналежного вигляду, тому навесні потрібно буде це поновити. Це важливо, щоб дерева уникали сонячних опіків, адже занадто висока температура може погано впливати на кору, а також побілка буде захищати рослини від шкідників. Для цього зазвичай використовують спеціальну фарбу або вапно.

Все це безпосередньо впливає на врожайність дерев, тому не пропустіть час, коли потрібно проводити ці процедури та готуйтесь до сезону. Так ваші рослини не лише позбудуться шкідників та не хворітимуть, а ще й будуть рости та в подальшому радувати вас гарним врожаєм.