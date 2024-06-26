Як врятувати огірки під час спеки: потрібний не лише рясний полив

Останніми роками влітку на Тернопільщині спостерігається досить спекотна погода. Тому кожен дачник має бути готовим до того, що в якийсь період городні культури доведеться захищати від сильної спеки.

Очевидною та обов’язковою дією є заповнення дефіциту вологи в грунті, пише Pixelinform.com.

В умовах високих температур вода випаровується досить швидко, а ґрунт стає сухим. Якщо не зволожувати землю під час спеки, рослини можуть просто загинути. Проте рясний полив – це не єдина процедура. Так, огірки потрібно піддати ще одному варіанту “обробки”.

Як захистити огірки під час спеки

У спекотні дні без рясного поливу на огірковій грядці не обійтися. Однак є проблема: під час даної процедури з обсягом води легко переборщити. У результаті ділянка може виявитися перезволоженою і перетворитися на «болото».

Щоб не допустити такої ситуації і при цьому забезпечити огіркам достатню кількість вологи, їх потрібно не так поливати, як обприскувати. Процедури бажано чергувати. І тут городня культура отримає необхідний обсяг води без завдання шкоди. Але потрібно враховувати, що в умовах сильної спеки обдавати огіркові кущі краплями чистої рідини слід якнайчастіше.