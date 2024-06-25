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Помилка, яка коштує цілого врожаю: ніколи не видаляйте на кущах помідорів це листя

25.06.2024

Ірина Нова

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Новини, Україна, Сад і город, Тернопільщина

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Видаляємо листя на томатах правильно. Під час проведення обрізки помідорів необхідно дотримуватися певних правил, інакше можна позбутися врожаю, інформує Ukr.Media.

Розповідаємо, як правильно обрізати томати і чого не можна робити в жодному разі.

Як правильно обрізати помідори

  • По-перше, видаляти листя можна тільки на індетермінантних високорослих помідорах, на низькорослих не можна.
  • Видалення першого листя на високорослих помідорах проводиться через 2-3 тижні після висадження в ґрунт (по 2 нижніх листки на тиждень).
  • Вкрай важливо не видаляти листя, розташоване вище за перше гроно, воно є джерелом живлення для плодів, що зав’язалися на цій гілці.
  • Після видалення всього листя до першого грона призупиняємо обрізку, поки на гроні не зав’яжуться всі плоди.
  • Також до початку дозрівання плодів заборонено зрізати листя, розташоване вище за це гроно.

Чорні плями на помідорах: як врятувати врожай домашніми методами

Джерело: Ukr.Media

Теги: городина, дача, грядка, томати, листя на помідорах

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