Помилка, яка коштує цілого врожаю: ніколи не видаляйте на кущах помідорів це листя

Видаляємо листя на томатах правильно. Під час проведення обрізки помідорів необхідно дотримуватися певних правил, інакше можна позбутися врожаю, інформує Ukr.Media.
Розповідаємо, як правильно обрізати томати і чого не можна робити в жодному разі.
Як правильно обрізати помідори
- По-перше, видаляти листя можна тільки на індетермінантних високорослих помідорах, на низькорослих не можна.
- Видалення першого листя на високорослих помідорах проводиться через 2-3 тижні після висадження в ґрунт (по 2 нижніх листки на тиждень).
- Вкрай важливо не видаляти листя, розташоване вище за перше гроно, воно є джерелом живлення для плодів, що зав’язалися на цій гілці.
- Після видалення всього листя до першого грона призупиняємо обрізку, поки на гроні не зав’яжуться всі плоди.
- Також до початку дозрівання плодів заборонено зрізати листя, розташоване вище за це гроно.
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