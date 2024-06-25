Помилка, яка коштує цілого врожаю: ніколи не видаляйте на кущах помідорів це листя

Видаляємо листя на томатах правильно. Під час проведення обрізки помідорів необхідно дотримуватися певних правил, інакше можна позбутися врожаю, інформує Ukr.Media.

Розповідаємо, як правильно обрізати томати і чого не можна робити в жодному разі.

Як правильно обрізати помідори