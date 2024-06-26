На Тернопільщину йде літня спека: синоптики назвали максимальну температуру

За прогнозами синоптиків, цього тижня на Тернопільщині стовпчики термометрів сягатимуть понад 30 градусів тепла, переважно обійдеться без опадів.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у краї зберігатиметься мінлива хмарність, обійдеться без опадів, вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура по області вночі 12 – 17° тепла, вдень 25 – 30° тепла; по м. Тернополю вночі 13 – 15° тепла, вдень 27 – 29° тепла.

«Тиждень в Україні передбачається переважно сухим, сонячним, хіба що в навколокарпатських областях місцями дощ з грозами. Температура повітря становитиме у денні години +27+32 градуси. Погода, як бачите, майже ідеальна, без потреби у кондиціонерах, обігрівачах, світловий день довгий, троянди пахущі, коти пухнасті, води достатньо, хіба комусь, як завжди, бракує дощів, книжок безліч, повітря тепле, вишні просяться у варення й вареники», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тенденції з підвищення температурних показників зберігатимуться. Наприкінці тижня стовпчики термометрів перевищуватимуть тридцятиградусні позначки.